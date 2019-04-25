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В Антарктиді тисячі дитинчат імператорських пінгвінів потонули в морі

Це показали знімки з космосу
В Антарктиді тисячі дитинчат імператорських пінгвінів потонули в морі Уедделла в Антарктиці, коли морський лід, на якому вони росли, зруйнувався.
В Антарктиді тисячі дитинчат імператорських пінгвінів потонули в морі Фото: CHRISTOPHER WALTON

Про драматичні втрати молодих імператорських птахів повідомила група Британської антарктичної служби, інформує BBC.

Така катастрофа періодично повторюється з 2016 року й тепер колонія імператорських пінгвінів, яка протягом останніх декількох десятиліть мала в середньому від 14 тисяч до 25 тисяч пар для розмноження (5-9% світової популяції), по суті, зникла.


Фото: Scanpix

Науковці виявили, що у 2016 році через незвично теплу і штормової погоди морський лід розламався саме в тому місці, де пінгвіни виводили потомство, і майже всі пташенята загинули. Те ж саме повторилося в два наступних роки.

Цьогоріч дорослі пінгвіни з тисячами дитинчат загинули, коли опинилися на краю шельфового льодовика Брюнт, і птахи досі не відновили популяцію, вважають вчені.

"Ми відстежували популяцію в цій та інших колоніях останні десять років, використовуючи супутникові знімки з дуже високою роздільною здатністю. Ці знімки чітко показують катастрофічну загибель потомства в цьому місці останні три роки", - зазначив фахівець з віддаленого моніторингу Пітер Фретвелл.

"Однозначний зв’язок між ламким льодом і зміною клімату встановити неможливо. Однак повна загибель потомства в цій колонії раніше ніколи не траплялася", - додав він.

Імператорський пінгвін - найбільший з сучасних видів пінгвінів, який опинився під загрозою через зміни клімату. Дослідження показують, що цей вид може втратити від 50% до 70% світового населення до кінця цього століття, якщо морський лід зменшиться так, як це передбачають комп’ютерні моделі.

Також, на узбережжі Франції зафіксували рекордну загибель дельфінів.

 
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25 04 2019 16:11
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