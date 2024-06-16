В декларації враховано всі позиції України – Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Бюргенштоці.
"Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, декларації. Вона буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту.... Текст збалансований, усі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - сказав голова міністерства.
Він додав, що є інформація, що кілька країн проводять аналіз спільного комюніке і вони готові приєднатися до нього, хоча їх немає зараз на саміті.
Кулеба вважає, що в основі цього саміту - Формула миру президента Володимира Зеленського і якісь альтернативні плани не розглядалися.
Нагадаємо, що Reuters опублікував проєкт підсумкової декларації учасників Саміту миру.