В декларації враховано всі позиції України – Кулеба

В підсумковій декларації Глобального саміту миру, який проходить у Швейцарії, враховані всі принципові пропозиції України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Бюргенштоці.

"Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, декларації. Вона буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту.... Текст збалансований, усі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - сказав голова міністерства.

Він додав, що є інформація, що кілька країн проводять аналіз спільного комюніке і вони готові приєднатися до нього, хоча їх немає зараз на саміті.

Кулеба вважає, що в основі цього саміту - Формула миру президента Володимира Зеленського і якісь альтернативні плани не розглядалися.

Нагадаємо, що Reuters опублікував проєкт підсумкової декларації учасників Саміту миру.