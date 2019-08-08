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В Ірпінській міськраді обшуки

Обшуки санкціоновані судом і проходять в приміщенні Ірпінської міської ради та її виконавчому комітеті
Прокуратура проводить обшуки в міській раді міста Ірпеня, що під Києвом.
В Ірпінській міськраді обшуки Фото:ФБ ВАЛЕРІЙ КАЛНИШ/VSEVOLOD KORNIEIEV

Слідчі дії проводять співробітники Києво–Святошинської місцевої прокуратури і поліції. Обшуки санкціоновані судом і проходять в приміщенні Ірпінської міської ради та її виконавчому комітеті. Вони відбуваються в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 ККУ (службова недбалість), повідомляє прокуратура Києвської області.

Раніше суд надав слідству тимчасовий доступ до документів міськради і її виконкому, а саме рішень міськради про зменшення розміру пайової участі замовникам будівництва, а також документів, які стосуються містобудівних умов та обмежень, тощо. Однак посадові особи вказану ухвалу суду залишили без виконання, тому слідчий суддя за клопотанням прокуратури надав дозвіл на проведення обшуку.

Нагадаємо, працівники Нацполіції провели 50 одночасних обшуків у Білій Церкві у рамках знешкодження трьох злочинних угруповань.

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