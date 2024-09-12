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В Канаді пройде конференція щодо визволення полонених і депортованих українців

12 вересня 2024, 12:23
В Канаді пройде конференція щодо визволення полонених і депортованих українців
Засідання заплановане на кінець жовтня.

В Канаді 30-31 жовтня відбудеться тематична конференція щодо четвертого пункту Формули миру: звільнення полонених і депортованих осіб: цивільних осіб, військовополонених і дітей. 

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомив Офіс президента.

"Дату узгодили під час онлайн-розмови керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі", – зявили в ОП. 

Учасники під час відеозустрічі обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат. Норвегія буде співорганізатором заходу разом з Канадою.

"Ми повинні знайти рішення для всіх груп, утримуваних росією: цивільних осіб, військовополонених і дітей", – сказав Єрмак.

Крім того, погодили подальшу співпрацю з підготовки конференції.

Влітку одразу після першого Саміту миру, який пройшов у Швейцарії,  Зеленський озвучив орієнтовні строки та теми на другий саміту миру.

 

формула мирусаміт миру

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