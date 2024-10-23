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В ОП заявили, що Україна готова коригувати формулу миру

23 жовтня 2024, 09:38
В ОП заявили, що Україна готова коригувати формулу миру
Фото: Lb.ua
Головними умовами залишаються територіальна цілісність України, непорушність її кордонів і повний суверенітет.

Україна готова обговорювати можливі коригування формули миру, проте лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет країни. 

Про це написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй колонці для фінського видання Hufvudstadsbladet.

"Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет країни. Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людську гідність українського народу", - написав він.

Єрмак розписав роль Фінляндії у російсько-українській війні, створення платформи для оцінки екологічної шкоди завданої Україні, роль у низці інших питань, і в тому числі її зусилля у досягненні миру в Україні.

Цими вихідними відбулася конференція з економічної безпеки в місті Гельсінкі, де росію необхідно притягнути до відповідальності за екоцид в Україні. Але  спочатку "ми маємо перемогти та створити умови для миру",  додав голова ОП.

Єрмак додав, що авдяки прогресу, досягнутому після першого саміту миру в Швейцарії, Україна готова узгодити рамки миру на другій зустрічі.

"На саміті ми хочемо побудувати мир не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти, на благо всіх наших народів", - написано у публікації.

Єрмак вважає, що хоч формула миру і встановлює основні принципи миру в Україні, проте всі держави мають брати активну участь у розробці рамок угоди. Єрмак додав, що реалізація цих принципів може і має здійснюватися на основі консенсусу, коригуватися та доповнюватись.

Крім того, Єрмак оголосив, що серія з десяти тематичних конференцій щодо кожного з пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського завершиться наприкінці жовтня.

Також завдяки дипломатичним зусиллям країн "всього світу ми будемо готові представити міжнародній спільноті і росії конкретний шлях до справедливого, міцного і сталого миру".

 
Офіс ПрезидентаАндрій Єрмакформула миру

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