В Києві готуються відкрити офіс прокурора Міжнародного кримінального суду

Перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності незабаром запрацює в Україні, заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Йдеться на сайті Генпрокуратури.

Сьогодні під час пресконференції, приуроченої до річниці війни, генпрокурор Андрій Костін, повідомив:

"Ми завершуємо роботу з відкриття філіалу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Маю надію, що за кілька тижнів він буде відкритий".

Дещо пізніше відбудуться відкриття філіалів у містах, наближених до лінії фронту, додав Костін.

Ми також повідомляли, що створення Спецтрибуналу за злочин агресії рф підтримує від 10 до 16 країн.