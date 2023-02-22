В Києві готуються відкрити офіс прокурора Міжнародного кримінального суду
Перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності незабаром запрацює в Україні, заявив генпрокурор України Андрій Костін.
Йдеться на сайті Генпрокуратури.
Сьогодні під час пресконференції, приуроченої до річниці війни, генпрокурор Андрій Костін, повідомив:
"Ми завершуємо роботу з відкриття філіалу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Маю надію, що за кілька тижнів він буде відкритий".
Дещо пізніше відбудуться відкриття філіалів у містах, наближених до лінії фронту, додав Костін.
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