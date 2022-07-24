В Мюнхені вандали осквернили могилу Степана Бандери

У німецькому Мюнхені невідомі осквернили могилу Степана Бандери. Розмалювали пам'ятник балончиком.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Алесь Чайчиц.

"Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив вперше побувати, а там поліція і це видовище", - написав користувач, опублікувавши фото, на якому видно, що вандали розписали кам’яний хрест на могилі фіолетовим балончиком. Він припустив, що могилу спаплюжили місцеві ліві.

Це далеко не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У попередні роки їх трапилась ціла низка.

Торік у березні могилу Степана Бандери в Мюнхені облили невідомою речовиною.

У 2018 році пропагандист Грем Філіпс зірвав прапори з могили Степана Бандери.

У 2015 році і раніше на могилі сталися декілька випадків вандалізму