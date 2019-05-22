В НФ хочуть від Зеленського внесення кандидатури прем'єра і нового складу уряду

"Будь-яке зволікання у призначенні Уряду в країні, перед якою стоять глобальні виклики національної безпеки, є неприпустимим"

Фракція "Народний фронт" вимагає від президента Зеленського внести на розгляд парламенту кандидатуру Прем'єр-міністра та пропозиції щодо членів Кабміну.

"Виходячи з державних інтересів, необхідності забезпечення функціонування життєдіяльності країни вимагаємо від Президента Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів Уряду, - наголосив Бурбак з трибуни парламенту.

"Ми вимагаємо внесення у парламент кандидатур на посади, призначення на які належать до конституційних повноважень Президента. Ми здивовані, чому цього не відбувається прямо зараз", - підкреслив керівник фракції НФ.

Він також наголосив, що парламент готовий розглядати та приймати закони, про які говорив Президент.

"Окрім того, ми запитуємо: де першочергові закони, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх розглядати і приймати. Де закон про скасування депутатської недоторканності? Де обіцяні проекти законів про імпічмент Президента, про відкликання народного депутата? Чому ми не розглядаємо пакет економічних законів щодо детінізації економіки, свободи конкуренції, довгострокового дешевого кредитування, формування прозорого ринку землі? Відповідь є очевидною: замість працювати в інтересах громадян, Володимир Зеленський, цинічно розтоптавши Конституцію і закони, розпочав боротьбу за монополізацію влади в країні", - резюмував Максим Бурбак.