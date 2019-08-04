В НФ закликали кандидатів в президенти "не дестабілізувати країну бездіяльністю парламенту"
"По-перше, припиніть розкручувати маховик ненависті. Поважайте вибір громадян - навіть якщо цей вибір емоційний і протестний. По-друге, вимагаємо від обох кандидатів серйозності й змістовної дискусії. Вибори Президента - це не гра і не шоу. Тримайтеся рамок пристойності. Популізм – це інструмент гібридної війни проти України", - наголосив під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак.
Він також наголосив на недопустимості блокування роботи парламенту і закликав народних депутатів повертатися до роботи.
"Не дестабілізуйте країну бездіяльністю парламенту. "Народний фронт" вимагає від депутатів облишити вибори, не відволікатися на популізм і приступити до роботи", - сказав керівник фракції НФ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію