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В НФ закликали кандидатів в президенти "не дестабілізувати країну бездіяльністю парламенту"

"Зараз необхідно уникнути дестабілізації, яка може мати руйнівні наслідки для нашої країни. Тому "Народний фронт" вимагає від кандидатів і політичних сил відповідальності"
"Народний фронт" вимагає від кандидатів у президенти і політичних сил не розкручувати маховик ненависті.
В НФ закликали кандидатів в президенти "не дестабілізувати країну бездіяльністю парламенту" Фото: nfront.org.ua

"По-перше, припиніть розкручувати маховик ненависті. Поважайте вибір громадян - навіть якщо цей вибір емоційний і протестний. По-друге, вимагаємо від обох кандидатів серйозності й змістовної дискусії. Вибори Президента - це не гра і не шоу. Тримайтеся рамок пристойності. Популізм – це інструмент гібридної війни проти України", - наголосив під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак.

Він також наголосив на недопустимості блокування роботи парламенту і закликав народних депутатів повертатися до роботи.

"Не дестабілізуйте країну бездіяльністю парламенту. "Народний фронт" вимагає від депутатів облишити вибори, не відволікатися на популізм і приступити до роботи", - сказав керівник фракції НФ.

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08 04 2019 13:13
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