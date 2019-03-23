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В НФ заявили, що Бойко і Медведчук у Москві домовлялися про капітуляцію

"Ця зустріч є публічною спробою домовитися про капітуляцію України перед агресором"
"Народний фронт" різко засуджує візит кандидата у президенти України Юрія Бойка й представника "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука в Москву для зустрічі з прем’єром Росії Медведєвим.
В НФ заявили, що Бойко і Медведчук у Москві домовлялися про капітуляцію Медведчук, Бойко

"Московські прихвостні і їхні телеканали нав’язують громадянам дискусію про дешевий російський газ - поки українські бійці гинуть на фронті, а мільйони наших громадян страждають під окупацією в Криму й на Донбасі. Бойко та кум Путіна Медведчук прикриваються гаслами "політичної опозиції", а насправді ведуть підривну діяльність проти України. Вони давно перейшли усі можливі червоні лінії", - йдеться в заяві НФ.

"Дії Росії та її агентів Бойка і Медведчука є особливо небезпечними під час виборів. Вони поширюють брехню про українську державу, перекручують факти війни Росії проти України, розпалюють ворожнечу в українському суспільстві. Москва намагається дестабілізувати нашу державу, щоб продовжити агресію та знищити Україну", - наголошують в партії.

"Народний фронт" звертається до правоохоронних органів України, передусім до СБУ, з вимогою офіційно розслідувати діяльність Бойка та Медведчука, а також "українських ЗМІ", що їх обслуговують. "Їхні дії мають ознаки державної зради. Зрадники мають бути покарані".

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23 03 2019 17:44
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