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В НФ заявили, що порушення Конституції в питанні розпуску Ради недопустиме

"Нехтування Основним Законом може стати систематичним"
Сьогодні Конституційний Суд буде визначатися з формою слухання справи щодо відповідності Основному Закону Указу президента про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Фракція "Народний фронт", як ініціатор подання, підкреслює, що жодних юридичних підстав для розпуску парламенту не було і немає.
В НФ заявили, що порушення Конституції в питанні розпуску Ради недопустиме Фото: nfront.org.ua

"На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це - дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Ми звертаємось до Конституційного Суду, зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду у найближчий час", - зазначив Максим Бурбак.

Він зауважив, що призначення дочасних виборів всупереч Конституції призвело до витрат бюджетних коштів.

"Усі, хто задіяний до підготовки парламентських виборів, планували, що вони будуть строкові і відбудуться у жовтні, а не "авралом" на 3 місяці раніше - в літній період. Тим більше, що законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає", - резюмував Максим Бурбак.

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04 06 2019 12:11
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