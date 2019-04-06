В НФ заявили, що порушення Конституції в питанні розпуску Ради недопустиме
"На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це - дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Ми звертаємось до Конституційного Суду, зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду у найближчий час", - зазначив Максим Бурбак.
Він зауважив, що призначення дочасних виборів всупереч Конституції призвело до витрат бюджетних коштів.
"Усі, хто задіяний до підготовки парламентських виборів, планували, що вони будуть строкові і відбудуться у жовтні, а не "авралом" на 3 місяці раніше - в літній період. Тим більше, що законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає", - резюмував Максим Бурбак.
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