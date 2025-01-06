Місто станем першим в Америці, де таке практикуватимуть.

Уряд міста почав стягувати з автомобілістів збір за в'їзд у перевантажені транспортом частини міста задля полегшення дорожнього руху і залучення коштів на громадський транспорт.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Від учора авто, які в'їжджають у деякі з найбільш завантажених районів Мангеттена в години пік, мають оплатити 9 доларів за авто, невеликі вантажівки платитимуть $14,40, а ще більший - $21,60.

Плата за проїзд у не пікові години складатиме $2,25.

Влада сподівається, що оплата за в’їзд скоротить кількість транспортних засобів, які щодня в'їжджають в південний Мангеттен на 10%, а також допоможе залучити $15 млрд на розвиток громадського транспорту.

Того року Нью-Йорк стави найбільш перевантаженим містом у світі за версією платформи моніторингу дорожнього руху Inrix.

Середньостатистичний автомобіліст стоїть у заторах в середньому 101 годину на рік, а місцева економіка зазнає збитків у розмірі $9,1 млрд.