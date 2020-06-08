В облраді Івано-Франківська виявили спалах коронавірусу
Про це в Facebook написав голова облради Олександр Сич, передає РБК - Україна.
За його словами, спалах стався у виконавчому апараті обласної ради. При цьому облрада продовжить працювати в штатному режимі.
"Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавирусной інфекції. Про причини нічого судити. Адже, незважаючи на всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт з великою кількістю людей ...", - написав Сич.
Про точну кількість хворих поки невідомо. РБК-Україна намагалося уточнити цю інформацію, проте в облраді поки не відповідають.
Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.
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