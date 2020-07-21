В офіс, де Аваков веде переговори з луцьким терористом, стріляли На поверсі пробите вікно

В приміщення поліції, де міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким терористом, стріляли. Раніше Аваков прилетів в місто, щоб координувати роботу силовиків.

Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Про це повідомляє місцеве видання "Волинь", передає РБК - Україна. Як повідомила начальник сектора комунікації поліції Волинській області Ольга Бузулук, зараз іде нарада в Головному управлінні Нацполіції в Луцьку. При цьому в офіс поліції стріляли. "В офіс поліції стріляли. На другому поверсі пробите вікно", - йдеться в повідомленні видання. Фото з місця інциденту (volyn.com.ua) Офіс поліції знаходиться неподалік Театральної площі, де припаркований захоплений терористом автобус. Нагадаємо, що у Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. Терорист озброєний та має при собі вибухівку. Очевидці стверджують, що чули постріли біля автобуса. Центр міста перекритий, на місці працюють вибухотехніки і поліція.

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