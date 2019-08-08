В омбудсмена шукають уповноваженого з захисту державної мови

Кандидатом не може бути особа, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог закону про державну мову

Секретаріат уповноваженої Верховної Ради з прав людини оголосив конкурс із добору кандидата на посаду уповноваженого з захисту державної мови.

Конкурс відбудеться 4 вересня об 11:00, документи приймають до 30 серпня включно, повідомляє Офіс омбудсмена.

Обов’язки уповноваженого з захисту державної мови та вимоги до кандидатів прописано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Завданнями такого уповноваженого є: захист української мови як державної; захист права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Уповноважений забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову й державних цільових програм; розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів влади щодо дотримання вимог законодавства про державну мову; спрямовує до низки органів подання про проведення службових розслідувань і притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову; складає протоколи та застосовує стягнення тощо.

Уповноваженого з захисту державної мови призначає та звільняє Кабінет міністрів. Омбудсмен, керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі.

Особа може обіймати цю посаду двічі (по 5 років). Уповноважений не є державним службовцем.

Кандидатом на цю посаду може бути рекомендовано громадянина України не молодше 35 років, який: має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови, здатен за своїми якостями й уміннями виконувати відповідні обов’язки.

Кандидатом не може бути особа, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог закону про державну мову або брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України.

Уповноважений не може: мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту); входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства; бути членом політичної партії.

Заяви та документи до офісу омбудсмена слід надіслати рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або подати особисто.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН.

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".