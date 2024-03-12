В росії розбився військово-транспортний літак Іл-76

На борту було 15 осіб. Вони загинули.

В росії біля Північного аеродрому міста Іванове впав військово-транспортний літак Іл повітряних сил росії. Про це повідомляють місцеві пабліки, які опублікували відео падіння літака.

У літака, що який нібито летів в напрямку аеродрому, загорівся двигун, машина різко пішла на зниження і впала.

За даними телеграм-каналів, йдеться про військово-транспортний літак Іл-76. На борту літака було близько 12 осіб. Сам літак базувався у Твері.

Зазначається, що літак здійснював навчальний політ. Він злетів з аеродрому "Північний" і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун.

За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому. Врешті літак упав у лісосмузі в поблизу цвинтаря.

Інформацію підтвердили в міноборони росії вже підтвердило аварію літака. За їх даними, на борту було 15 осіб.

Іваново-Північний - військовий аеродром поблизу Іванова. Там же базувався збитий 23 лютого російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У.