В Секторі Гази загинув французький дипломат
Про це йдеться на сайті МЗС Франції.
Дипломат загинув через поранення під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, на півдні Сектора Гази.
Він жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами і багатьма членами їхніх родин.
Будинок зазнав ізраїльського бомбардування ще в середу ввечері, там загинуло близько 10 людей.
Міністерство закордонних справ Франції вимагає, щоб уряд Ізраїлю якомога швидше пролила світло на обставини цього удару.
Місяць тому ми також писали, що в секторі Гази загинули 88 співробітників агентства ООН і це найбільші втрати, яких організація зазнала в межах однієї війни чи військового конфлікту.