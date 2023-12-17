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В Секторі Гази загинув французький дипломат

17 грудня 2023, 09:38
В Секторі Гази загинув французький дипломат
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
На півдні у Секторі Гази загинув співробітник Міністерства закордонних справ Франції.

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

Дипломат загинув через поранення під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, на півдні Сектора Гази.

Він жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами і багатьма членами їхніх родин.

Будинок зазнав ізраїльського бомбардування ще в середу ввечері, там загинуло близько 10 людей.

Міністерство закордонних справ Франції вимагає, щоб уряд Ізраїлю якомога швидше пролила світло на обставини цього удару.

Місяць тому ми також писали, що в секторі Гази загинули 88 співробітників агентства ООН і це найбільші втрати, яких організація зазнала в межах однієї війни чи військового конфлікту. 

 
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