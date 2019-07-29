В "Слузі народу" оголосили про ратифікацію Стамбульської конвенції

"Слуга народу" має намір розглянути ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству по відношенню до жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)

У попередньому скликанні не знайшлося голосів через понять "гендер" і "сексуальна орієнтація".

"Є кілька кандидатів, які цікавляться правозахисною роботою. Для них дуже важлива ратифікація, скажімо, Стамбульської конвенції. Це обов'язково буде одним з перших законопроектів, які будуть розглядати. Цим ми зараз займаємося в групі, яка відповідає за закордонні справи", - розповів майбутній депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, йдеться в LB.ua.

Україна підписала Стамбульську конвенцію ще в 2011 році, але до цих пір не ратифікувала.

Три роки тому спроба ратифікувати цей документ провалилася через понять "гендер" і "сексуальна орієнтація".

При цьому в українському законодавстві вже є поняття гендерної ідентичності. У 2015 році Рада прийняла закон, який забороняє дискримінацію у сфері праці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю зі створенням його апарату.

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