В "Слузі народу" оголосили про ратифікацію Стамбульської конвенції
"Є кілька кандидатів, які цікавляться правозахисною роботою. Для них дуже важлива ратифікація, скажімо, Стамбульської конвенції. Це обов'язково буде одним з перших законопроектів, які будуть розглядати. Цим ми зараз займаємося в групі, яка відповідає за закордонні справи", - розповів майбутній депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, йдеться в LB.ua.
Україна підписала Стамбульську конвенцію ще в 2011 році, але до цих пір не ратифікувала.
Три роки тому спроба ратифікувати цей документ провалилася через понять "гендер" і "сексуальна орієнтація".
При цьому в українському законодавстві вже є поняття гендерної ідентичності. У 2015 році Рада прийняла закон, який забороняє дискримінацію у сфері праці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю зі створенням його апарату.
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