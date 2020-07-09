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В Україні 18 регіонів не готові до послаблення карантину

Відповідають вимогам МОЗ Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області
В Україні Київ і ще 17 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину. Готові до послаблення 7 областей.
В Україні 18 регіонів не готові до послаблення карантину rbc.ua/

Про це свідчать дані МОЗ, передає РБК - Україна.

Крім столиці до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька областях.

Відповідають вимогам МОЗ Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Відзначимо, щоб почати послаблення регіон повинен відповідати наступним критеріям:

  • кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний".

Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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07 09 2020 13:20
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