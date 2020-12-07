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В Україні 7 областей не готові до послаблення карантину

До списку додалася Вінницька область
В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину. За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області.
В Україні 7 областей не готові до послаблення карантину Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у МОЗ, передає РБК - Україна.

Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.

Таким чином, станом на ранок, 12 липня, послабити карантин не можуть:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 липня в Україні зафіксовано 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало.

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12 07 2020 12:00
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