ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину. За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні 7 областей не готові до послаблення карантину
До списку додалася Вінницька область
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили у МОЗ, передає РБК - Україна.
Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.
Таким чином, станом на ранок, 12 липня, послабити карантин не можуть:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернігівська область.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 липня в Україні зафіксовано 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало.
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