В Україні 7 областей не готові до послаблення карантину До списку додалася Вінницька область

В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину. За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області.

Фото: з вільних джерел

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