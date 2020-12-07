В Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 678 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 12 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2097 випадків; Волинська область — 3042 випадки; Дніпропетровська область — 1144 випадки; Донецька область — 759 випадків; Житомирська область — 1532 випадки; Закарпатська область — 3909 випадків; Запорізька область — 621 випадок; Івано-Франківська область — 3029 випадків; Кіровоградська область — 673 випадки; м. Київ — 6182 випадки; Київська область — 3026 випадків; Львівська область — 7003 випадки; Луганська область — 93 випадки; Миколаївська область — 481 випадок; Одеська область — 2174 випадки; Полтавська область — 331 випадок; Рівненська область — 4598 випадків; Сумська область — 340 випадків; Тернопільська область — 2231 випадок; Харківська область — 2649 випадків; Херсонська область — 204 випадки; Хмельницька область — 908 випадків; Чернівецька область — 5140 випадків; Черкаська область — 748 випадків; Чернігівська область — 607 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які препарати від коронавірусу тестують на цю мить в Україні. За його словами, зараз вони проходять клінічні випробування.

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