В Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2097 випадків;
Волинська область — 3042 випадки;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1532 випадки;
Закарпатська область — 3909 випадків;
Запорізька область — 621 випадок;
Івано-Франківська область — 3029 випадків;
Кіровоградська область — 673 випадки;
м. Київ — 6182 випадки;
Київська область — 3026 випадків;
Львівська область — 7003 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 481 випадок;
Одеська область — 2174 випадки;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4598 випадків;
Сумська область — 340 випадків;
Тернопільська область — 2231 випадок;
Харківська область — 2649 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5140 випадків;
Черкаська область — 748 випадків;
Чернігівська область — 607 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які препарати від коронавірусу тестують на цю мить в Україні. За його словами, зараз вони проходять клінічні випробування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських