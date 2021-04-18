В Україні - 10 282 нових випадки коронавірусу

10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник

В Україні за минулу добу зареєстрували 10 282 випадки зараження коронавірусом.

"10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає "Укрінформ".



Фото: Укрінформ



За минулу добу зафіксовано 250 летальних випадків від коронавірусу, госпіталізували 4 274 особи, одужали - 6523 пацієнти.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 946 510 осіб, з них 1 482 079 одужали, летальних випадків - 39 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Також Степанов поінформував, що за добу 17 квітня в Україні щеплено проти коронавірусу 3 333 людини. Загалом 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).