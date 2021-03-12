В Україні – 13 777 нових випадків коронавірусу

За добу 2 грудня в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 279, медпрацівників – 222)

Минулої доби в Україні виявили 13 777 випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"За добу 2 грудня в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 279, медпрацівників – 222)", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 992 особи, летальних випадків – 509, одужало – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 477 649 осіб, одужало – 3 018 620 осіб, летальних випадків – 87 566 та проведено 16 009 215 ПЛР-тестувань.

Також упродовж минулої доби 206 710 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримала 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 осіб.

Як поінформували в МОЗ, уже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Загалом понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня в Україні зафіксували 13 531 випадок зараження коронавірусом.