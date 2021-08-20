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В Україні - 1600 нових випадків коронавірусу

За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 112, медпрацівників – 46)
В Україні за минулу добу, 19 серпня, зафіксували 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні - 1600 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці.
 
"За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 112, медпрацівників – 46)", - зазначається у повідомленні.
 
За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано – 597 осіб, летальних випадків – 26, одужало – 882 особи.
 
За добу протестовано методом ПЛР – 23 478 осіб, методом ІФА – 6 454 особи, експрес-тестами – 19 010 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 271 826 осіб, одужало – 2 200 000 осіб; летальних випадків – 53 394, проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
 
Як повідомлялося, за добу 18 серпня 2021 року в Україні було зафіксовано 1 560 нових випадків COVID-19.
 
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20 08 2021 09:43
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