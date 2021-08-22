В Україні - 1 003 нові випадки коронавірусу За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17)

В Україні за добу 21 серпня зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: CTK Photo

Про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці. "За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17)", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 701 особу, зафіксовано 25 летальних випадків, одужало – 236 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 15 850 осіб, методом ІФА – 2 233 особи, експрес-тестами – 20 019 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 274 561 особа, одужало – 2 200 999 осіб, летальних випадків – 53 457, проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях. Читайте також: У Мінцифри пояснили, коли зроблять доступним COVID-сертифікат, який визнаватиме ЄС

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