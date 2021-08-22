НОВИНИВ Україні за добу 21 серпня зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 1 003 нові випадки коронавірусу
За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17)
Фото: CTK Photo
Про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці.
"За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 701 особу, зафіксовано 25 летальних випадків, одужало – 236 осіб.
За добу протестовано методом ПЛР – 15 850 осіб, методом ІФА – 2 233 особи, експрес-тестами – 20 019 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 274 561 особа, одужало – 2 200 999 осіб, летальних випадків – 53 457, проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.
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