НОВИНИМинулої доби в Україні виявили 23 283 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 23 283 нові випадки коронавірусу
За добу 09 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529)
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 09 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529)", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 816 осіб, одужали – 16 277. Госпіталізовано – 5 696 осіб.
За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 130 772 випадки COVID-19, одужали 2 553 842 особи. Водночас зафіксовано 74 206 летальних випадків.
Також у МОЗ повідомляють, що за останню добу в Україні вакциновано 267 401 людину проти COVID-19. Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані - 116 738 людей.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.
У міністерстві додали, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
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10 11 2021 09:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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