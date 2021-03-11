В Україні – 23 393 нові випадки коронавірусу

За добу 02 листопада в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421)

Минулої доби в Україні зафіксували 23 393 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

"За добу 02 листопада в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421)", – йдеться у повідомленні.

310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.

За минулу добу госпіталізовано 5 935 осіб, сталося 720 летальних випадків, одужало 11 937 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 979 086 осіб, одужало – 2 466 674, летальних випадків – 69 447, проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.