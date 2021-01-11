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За минулий тиждень вакцинувалися проти COVID-19 більше українців, ніж за весь червень
За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплень! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплень! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!", - йдеться у повідомленні.
За добу 31 жовтня в Україні 117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
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01 11 2021 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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