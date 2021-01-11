За минулий тиждень вакцинувалися проти COVID-19 більше українців, ніж за весь червень

За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплень! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!

За минулий тиждень в Україні зроблено 1 740 231 щеплення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплень! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!", - йдеться у повідомленні.

За добу 31 жовтня в Україні 117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.