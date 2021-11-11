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В Україні – 24 747 нових випадків коронавірусу

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462)
Минулої доби в Україні виявили 24 747 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні – 24 747 нових випадків коронавірусу Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462)", - йдеться в повідомленні.
 
Згідно з даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 4778 осіб, водночас одужало 18 896 людей. Також зареєстровано 652 летальні випадки.
 
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 3 155 519 осіб, з них одужали 2 572 738 людей, померло 74 857 осіб. У країні проведено 15 067 107 ПЛР-тестувань.
 
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада в Україні виявили 23 283 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
 
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11 11 2021 09:05
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