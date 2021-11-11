НОВИНИМинулої доби в Україні виявили 24 747 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 24 747 нових випадків коронавірусу
За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462)
Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462)", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 4778 осіб, водночас одужало 18 896 людей. Також зареєстровано 652 летальні випадки.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 3 155 519 осіб, з них одужали 2 572 738 людей, померло 74 857 осіб. У країні проведено 15 067 107 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада в Україні виявили 23 283 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте також: ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2021 09:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- ФОТО Україна отримає холодильників для COVID-вакцин на $2,8 мільйона
- ФОТО У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles