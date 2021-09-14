В Україні - 3 332 нові випадки коронавірусу

За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3332 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58)

В Україні за минулу добу виявлено 3332 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3332 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58)", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 718 людей, водночас одужали 1404 особи. Також зареєстровано 97 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 321 156 осіб, з них одужали 2 223 272 особи, померло 54 457 людей. Проведено 12 309 029 ПЛР-тестувань (за минулу добу 29 281).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 14 вересня зафіксовано 226 104 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 652 640 летальних, одужали 202 737 603 особи.