НОВИНИВ Україні за минулу добу, 1 травня, зареєстрували 5 094 нових випадки коронавірусної хвороби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 5 094 нових випадки коронавірусу
5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник
Фото: Прямий
"5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
За минулу добу зафіксовано 160 летальних випадків від коронавірусу, госпіталізували 3 199 осіб, одужали – 5 784 пацієнти.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 083 180 осіб, з них 1 676 265 одужали; летальних випадків – 44 596.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
Також Степанов поінформував, що за добу 1 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 2 661 людину. Загалом 754 926 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб.
Нагадаємо, що станом на вчора 1 травня в Україні було зафіксовано 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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02 05 2021 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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