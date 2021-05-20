В Україні - 5 165 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, летальних випадків – 48 899

В Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5 165 нових випадків COVID-19. Померли 203 особи.

Фото: Українська правда

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