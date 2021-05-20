НОВИНИВ Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5 165 нових випадків COVID-19. Померли 203 особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 5 165 нових випадків коронавірусу
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, летальних випадків – 48 899
Фото: Українська правда
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Коронавірус_інфо в Телеграмі.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, летальних випадків – 48 899.
Нові випадки зараження коронавірусом зафіксовані, зокрема, у 324 дітей та 109 медпрацівників.
Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 1 884 особи, а з лікарень виписано – 2 821. Протягом 19 травня одужало 16 748 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.
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20 05 2021 09:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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