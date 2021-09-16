НОВИНИЗа добу 15 вересня в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 5 744 нові випадки коронавірусу
За минулу добу госпіталізували 1 507 осіб, одужало 1 499 людей. Крім того, протягом доби померла 101 людина
Фото: CTK Photo
Про це повідомляє МОЗ у Фейсбуці.
Також за минулу добу госпіталізували 1 507 осіб, одужало 1 499 людей. Крім того, протягом доби померла 101 людина.
За добу методом ПЛР протестували 34 420 осіб, методом ІФА – 7 942, експрес-тестами – 30 569.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 331 540 осіб, одужали – 2 226 629, летальних випадків – 54 651; проведено 12 377 327 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.
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16 09 2021 09:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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