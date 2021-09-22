В Україні – 6 754 нових випадки коронавірусу За добу методом ПЛР протестували 36 642 особи, методом ІФА – 11 347, експрес-тестами – 34 254

В Україні за минулу добу зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадків COVID-19, з них дітей – 625, медпрацівників – 125).

Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Фейсбуці. Також за минулу добу госпіталізували 2 175 осіб, зафіксували 105 летальних випадків, одужали 2 095 осіб. За добу методом ПЛР протестували 36 642 особи, методом ІФА – 11 347, експрес-тестами – 34 254. Зазначається, що весь час пандемії в Україні захворіли 2 362 559 осіб, одужали – 2 235 668, летальних випадків – 55 161, проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях. Читайте також: Вся Україна з 23 вересня переходить у "жовту" карантинну зону

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