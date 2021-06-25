НОВИНИВ Україні за минулу добу виявили 876 випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 53 летальні випадки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні - 876 нових випадків коронавірусу
За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Летальних випадків - 53
Фото: CTK Photo
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Летальних випадків - 53", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 489 осіб, летальних випадків - 53, одужали 2 405 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 232 790 осіб, одужали –2 160 137 осіб, летальних випадків - 52 234, проведено ПЛР-тестувань -10 759 153.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
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25 06 2021 09:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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