В Україні - 876 нових випадків коронавірусу За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Летальних випадків - 53

В Україні за минулу добу виявили 876 випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 53 летальні випадки.

Фото: CTK Photo

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці. "За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Летальних випадків - 53", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 489 осіб, летальних випадків - 53, одужали 2 405 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 232 790 осіб, одужали –2 160 137 осіб, летальних випадків - 52 234, проведено ПЛР-тестувань -10 759 153. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях. Читайте також: Що робити, якщо пропустили щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19?

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