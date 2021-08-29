В Україні – майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу

За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40)

В Україні минулої доби підтверджено 1 906 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40)", – мовиться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 772 особи, водночас одужало 685 людей. Зареєстровано також 34 летальні випадки.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 344 особи, методом ІФА – 3 661 особа, експрес-тестами – 16 859 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 2 284 191 особа, одужало 2 206 392 особи, померло 53 720 людей.

За інформацією МОЗ, за останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.