НОВИНИВ Україні минулої доби підтверджено 1 906 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу
За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40)
Фото: pexels.com, cottonbro
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40)", – мовиться у повідомленні.
Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 772 особи, водночас одужало 685 людей. Зареєстровано також 34 летальні випадки.
За добу протестовано: методом ПЛР – 18 344 особи, методом ІФА – 3 661 особа, експрес-тестами – 16 859 осіб.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 2 284 191 особа, одужало 2 206 392 особи, померло 53 720 людей.
За інформацією МОЗ, за останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
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29 08 2021 10:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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