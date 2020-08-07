В Україні дев'ять областей не готові до ослаблення карантину Львівська область знову потрапила в список країн, не готових до ослаблення

До послаблення карантину не готові дев'ять областей. У порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.

Фото : РБК - Україна

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