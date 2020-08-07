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В Україні дев'ять областей не готові до ослаблення карантину

Львівська область знову потрапила в список країн, не готових до ослаблення
До послаблення карантину не готові дев'ять областей. У порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.
В Україні дев Фото : РБК - Україна

Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Згідно з даними, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Харківська області.

Більшість областей не відповідають вимоги Моз щодо відсотка виявлення коронавіруса - Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська області. За показником динаміки не відповідають вимоги Моз Донецька, Тернопільська та Харківська області. Недостатньо проводять тестів на коронавірус в Донецькій і Одеській областях. На Закарпатті велика завантаженість лікарень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

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08 07 2020 11:20
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