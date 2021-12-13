НОВИНИМіністерство охорони здоров'я схвалить додаткову дозу вакцини проти коронавірусу для груп ризику.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні дозволять додаткову дозу COVID-вакцини: хто її отримає
Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19. Хочу відразу наголосити, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективність вакцини в загальній популяції
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19. Хочу відразу наголосити, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективність вакцини в загальній популяції", – сказав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 563 165 осіб; одужало – 3 205 879 осіб; летальних випадків – 91 215. За минулу добу, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37).
Станом на 13 грудня в жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 11 областей. На червоному рівні залишаються 10 регіонів.
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