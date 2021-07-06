НОВИНИЗгідно "антиахметівського" законопроєкту, що вносить зміни до Податкового кодексу, планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні хочуть у декілька разів підвищити екологічний податок
Екологічний податок, за винятком податку з радіоактивних відходів, ділиться так: частка держави становить 45%, місцевої влади – 55%
Фото: cit.press
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Екоподаток, нагадують у відомстві, – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі.
Наразі ставка екологічного податку на викиди СО2 в Україні є однією з найнижчих у світі. Для порівняння наводять приклад Польщі, яка встановлює мінімальну ставку в Європі, у розмірі 1 євро/т, а в нашій державі – лише 10 грн за тонну.
Законопроєктом №5600 ставку планують підвищити втричі, майже до польского рівня – до 30 грн/т. Від цих змін очікується отримати додаткові 2,1 млрд грн.
Також збільшиться ставка екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в 1,6 рази. У подальшому поступово у 8 разів до 2029 року. Додатковий ресурс надходжень у державний і місцевий бюджети - 100 млн грн.
Крім цього планується втричі збільшити податок за відходи для підприємств гірничої промисловості: з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Додатковий ресурс надходжень - 300 млн грн.
Екологічний податок, за винятком податку з радіоактивних відходів, ділиться так: частка держави становить 45%, місцевої влади – 55%.
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07 06 2021 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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