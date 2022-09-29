В Україні каратимуть адвокатів-колаборантів

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8077 "Про внесення змін до статті 111-1 ККУ щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність", яким пропонується поширити кримінальну відповідальність за колабораціонізм на низку осіб, у тому числі й на адвокатів.

Про це інформує прес-служба ВР у Telegram.

"У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8077, яким пропонується поширити кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність на громадян, які здійснюють на тимчасово окупованих територіях та на підставі законодавства держави-агресора професійну діяльність з надання послуг адвоката, аудитора, нотаріуса, оцінювача, експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, державного реєстратора та ін", - уточнили у прес-службі.

У ВР заявили, що відповідно до законопроєкту, така співпраця із загарбниками каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до шести років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також: Нардепу-зраднику Ковальову обрали запобіжний захід.