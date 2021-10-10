В Україні кількість "помаранчевих" областей зросла до 16 — дані МОЗ

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 391 на 100 тис. населення, у Києві - 247 на 100 тис. населення

До "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки станом на 10 жовтня віднесено 16 областей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, станом на 9 жовтня до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівську області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 391 на 100 тис. населення, у Києві - 247 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області - 799 на 10 тис. населення, Луганській - 780, Сумській - 548, Херсонській - 529, Харківській - 526, Запорізькій - 505, Донецькій - 504.

Показник завантаженості ліжок з киснем, визначений на рівні 65%, упродовж двох останніх діб перевищено у Донецькій області: 8 жовтня він становив 65,2%, 9 жовтня - 68,1%.

Показник рівня госпіталізацій (60 на 100 тис.) перевищено у 13 областях: Волинській - 61,2, Дніпропетровській - 68,8, Донецькій - 75,2, Житомирській - 74,6, Запорізькій - 79,7, Луганській - 68,9, Львівській - 61,3, Одеській - 60,9, Сумській - 71, Харківській - 86,7, Херсонській - 91,3, Чернівецькій - 66,5, Чернігівській - 60,5.

Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 541 257 осіб, з них одужали 2 290 427 людей, померло 58 493 особи. За минулу добу зареєстровано 11 344 випадки інфікування. Станом на 9 жовтня, до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки було віднесено 15 областей.