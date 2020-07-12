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В Україні лише чверть водіїв користується ременями безпеки - дослідження

Середній рівень користування водіями ременями безпеки в Україні становить 26%.
В Україні лише чверть водіїв користується ременями безпеки - дослідження Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє "Інтерфакс-Уркаїна", про це свідчать результати дослідження громадської організації Vision Zero.

Згідно з представленим у понеділок дослідженням, в Україні лише чверть водіїв користується ременями безпеки, а саме 26,04%.

Зокрема, в Києві найбільший рівень користування ременем безпеки - 48,2%, у Львові - 40,2%, у Черкасах - 34,5%, у Дніпрі - 33,2%, у Вінниці - 33,1%, в Одесі - 31,7%, у Тернополі - 29,2%, у Запоріжжі - 38,1%, у Житомирі - 27,8%, у Чернігові - 25,5%, у Миколаєві - 25,1%, у Сумах - 24,6%, у Луцьку - 23,8%, у Херсоні - 23,1%, у Рівному - 23%, у Хмельницькому - 22,7%, у Маріуполі - 22,1%, в Івано-Франківську - 20,9%, в Ужгороді - 19,6%, у Полтаві - 18,4%, у Харкові - 17,9%, у Чернівцях - 17,4%, у Сєвєродонецьку - 15,1% й у Кропивницькому - 15%.

Зазначено, що в 11 обласних центрах рівень користування ременем безпеки збільшився, в чотирьох містах не змінився, а в дев’ятьох містах знизився.

Дослідження здійснювала в листопаді громадська організація Vision Zero в співпраці з Центром демократії та верховенства права у рамках кампанії "За безпечні дороги". Методом спостереження було досліджено рівень користування ременями безпеки у 24 містах України серед 33 701 водія. Зокрема, в дослідженні брали участь водії всіх обласних центрів, а також Сєвєродонецька та Маріуполя.

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07 12 2020 12:59
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