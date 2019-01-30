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В Україні майже всі СІЗО не відповідають нормам ЄС, - Мін'юст

Заступник міністра зазначив, що українські СІЗО заповнені на 95%
Заступник міністра юстиції Вадим Чернишов заявив, що в Україні майже всі слідчі ізолятори не відповідають нормам Європейського Союзу.
В Україні майже всі СІЗО не відповідають нормам ЄС, - Мін Фото: k-z.com.ua

За його словами, "майже всі слідчі ізолятори в Україні не відповідають нормам, які є в Європі", повідомляє "Радіо Свобода".

Також заступник міністра зазначив, що українські СІЗО заповнені на 95%.

"Треба будувати нові слідчі ізолятори, переконані в Мін'юсті, і навіть запропонували державно-приватне партнерство: інвестор може отримати земельну ділянку і старий будинок в межах міста в своє користування, якщо побудує в іншому місці нову будівлю для СІЗО за міжнародними стандартами", - розповів він.

У той же час Чернишов зазначив, що охочих поки не знайшлося.

"Якщо говорити про Київ - ділянка під Лук'янівським СІЗО, приблизно 3,6 га, і є кілька ділянок, на які ми могли б перенести цю будівлю. Але інвестор розраховує на прибуток. У нас було до 10 переговорів з різними інвесторами, які цікавилися, але не подали свої пропозиції. За їх розрахунками, вони не виходили на прибутковість від реалізації цих проектів", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України розробляє законодавчі зміни, які дозволять розширити практику застосування електронного моніторингу - носіння "електронного браслета" - і тим самим розвантажити пенітенціарні установи України.

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30 01 2019 23:20
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