Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія планує застосувати українські технології протидії дронам у тюрмах

17 січня 2026, 09:45
Британія планує застосувати українські технології протидії дронам у тюрмах
Згідно з офіційними даними, з квітня 2024 року по березень 2025 року у в’язницях Англії та Уельсу зафіксували 1712 інцидентів із використанням дронів.

Велика Британія планує використати український досвід боротьби з безпілотниками для протидії дронам, які доставляють зброю та наркотики до британських в’язниць.

Про це повідомляє Sky News.

Заступник прем’єр-міністра Великобританії Девід Леммі відвідав Україну в межах поїздки, приуроченої до 100-річного партнерства у сфері безпеки між двома країнами.

Метою візиту було вивчення українських методів протидії безпілотникам, які застосовуються у війні проти росії, та можливість їх використання у британській пенітенціарній системі.

За словами Леммі, уряд уже доручив тюремній службі перейняти українські напрацювання у сфері боротьби з дронами.

Він наголосив, що дрони над в’язницями становлять пряму загрозу національній безпеці, тому Британія інвестує мільйони фунтів у сучасні технології та системи захисту.

Згідно з офіційними даними, з квітня 2024 року по березень 2025 року у в’язницях Англії та Уельсу зафіксували 1712 інцидентів із використанням дронів - це на 43% більше, ніж за попередній рік. Водночас із 2021 року кількість таких випадків зросла більш ніж у 11 разів.

Як пише видання, потужні сільськогосподарські дрони, здатні підіймати вантажі до 80 кг, у майбутньому можуть використовуватися навіть для втеч ув’язнених.

дронитюрмаБританіявійна в Україні

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється