Заступник прем'єра Британії приїхав до України

Сьогодні чиновники спільно проведуть Форум столітнього партнерства та обговорять конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії.

У п’ятницю до України з візитом прибув заступник прем’єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.

Про це повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний.

Він відзначив, що візит відбувається у річницю укладення Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

"Сьогодні ми спільно проведемо Форум сторічного партнерства і обговоримо конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії. Мова про різні напрямки – від економіки та відновлення до освіти. І звичайно ж, з особливим акцентом на безпеку", – повідомив Залужний.

Він подякував Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України в ці складні часи.