Заступник прем'єра Британії приїхав до України
У п’ятницю до України з візитом прибув заступник прем’єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.
Про це повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний.
Він відзначив, що візит відбувається у річницю укладення Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.
"Сьогодні ми спільно проведемо Форум сторічного партнерства і обговоримо конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії. Мова про різні напрямки – від економіки та відновлення до освіти. І звичайно ж, з особливим акцентом на безпеку", – повідомив Залужний.
Він подякував Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України в ці складні часи.