В Україні міняють вимоги для вчителів щодо носіння масок Вчителі будуть носити не маски

Міністерство охорони здоров'я заявило, що для педагогів будуть змінені вимоги до носіння засобів індивідуального захисту. Вчителі не будуть носити маски.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК - Україна. Ляшко зазначив, що це рішення було прийнято на пропозицію освітян. "Під час проведення уроків, ми їм будемо дозволяти носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті ж самі функції, але дозволяє проводити освітній процес, використовуючи і передаючі всі емоції, що може передавати педагог", - зазначив він. Нагадаємо, що 19 серпня в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало.

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