CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство охорони здоров'я заявило, що для педагогів будуть змінені вимоги до носіння засобів індивідуального захисту. Вчителі не будуть носити маски.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні міняють вимоги для вчителів щодо носіння масок
Вчителі будуть носити не маски
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК - Україна.
Ляшко зазначив, що це рішення було прийнято на пропозицію освітян.
"Під час проведення уроків, ми їм будемо дозволяти носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті ж самі функції, але дозволяє проводити освітній процес, використовуючи і передаючі всі емоції, що може передавати педагог", - зазначив він.
Нагадаємо, що 19 серпня в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало.
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