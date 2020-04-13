ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні з-поміж 3 102 інфікованих, у яких лабораторно підтвердили коронавірусне захворювання, 530 медпрацівників та 201 дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні на COVID-19 захворіли 530 медиків - МОЗ
У світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 - одужали
Фото: МОЗ
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня, пише "Громадське".
Він уточнив, що лише за останню добу в Україні підтвердили коронавірус у 325 людей, з них 12 дітей і 85 медпрацівників.
З цих 85 інфікованих медиків до закладів охорони здоров'я госпіталізували 12-ох. Наразі серед працівників медустанов не зафіксовано жодного летального випадку.
У світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 - одужали.
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13 04 2020 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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