В Україні на COVID-19 захворіли 530 медиків - МОЗ

У світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 - одужали

В Україні з-поміж 3 102 інфікованих, у яких лабораторно підтвердили коронавірусне захворювання, 530 медпрацівників та 201 дитина.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня, пише "Громадське".

Він уточнив, що лише за останню добу в Україні підтвердили коронавірус у 325 людей, з них 12 дітей і 85 медпрацівників.

З цих 85 інфікованих медиків до закладів охорони здоров'я госпіталізували 12-ох. Наразі серед працівників медустанов не зафіксовано жодного летального випадку.

У світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 - одужали.

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