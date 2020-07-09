В Україні набуло чинності нове карантинне зонування
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
В зону з найскладнішою епідеміологічною ситуацією внесли:
- Івано-Франківськ, Коломию, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Біляївку, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
Ці міста та області входять до "червоної зони", в якій забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.
До "помаранчевої зони" увійшли такі міста: Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Харків, Бердичів, Коростень, Мукачево, Яремче, Березань, Ірпінь, Фастів, Чорноморськ, Острог, Суми, Славута, Новодністровськ, Ніжин тощо.
У ній забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів.
"Жовта зона": забороняється відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту. В неї потрапили міста Київ, Луцьк, Житомир, Бориспіль, Одеса, Рівне, Суми та Хмельницький.
Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.
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