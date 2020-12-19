CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 19 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні обмеження, які нещодавно погодив Кабінет міністрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
Що тепер заборонено
Фото: з вільних джерел
Нові карантинні обмеження забороняють:
- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;
- проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;
- прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах є більше ніж одна людина на 10 кв. метрів;
- роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім роботи на винос і на доставку) та проведення розрахункових операцій після 22:00. Проте в ніч із 31 грудня на 1 січня робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00.
- проведення релігійних заходів у приміщенні, якщо там є більше ніж одна людина на 5 кв. метрів, та на відкритому повітрі, якщо присутні не зберігають дистанцію 1,5 метра.
Крім нових, продовжують діяти і старі обмеження, як-от необхідність перебувати у громадських будівлях в масках або респіраторах, дозвіл на роботу кінотеатрів та закладів культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному залі тощо.
Фото: Кабінет Міністрів України
Нагадаємо, що Кабінет міністрів через погіршення ситуації з COVID-19 запроваджує локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.
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19 12 2020 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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