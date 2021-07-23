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В Україні набув чинності силу закон про корінні народи

Документ оприлюднено в газеті Верховної Ради "Голос України"
Закон спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів роботи з українською державою.
В Україні набув чинності силу закон про корінні народи Фото: president.gov.ua

У п'ятницю, 23 липня, в Україні набув чинності закон "Про корінні народи України" №1616-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ оприлюднено в газеті Верховної Ради "Голос України".

Закон спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів роботи з українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів. Він визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Зазначається, що корінні народи мають право на самовизначення в складі України та політичний статус у рамках Конституції та законів України. Вони мають колективне й індивідуальне право на повне володіння усіма правами людини й основними свободами.

Закон забороняє заперечення етнічної приналежності або етнічної самобутності корінних народів України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи в середу, 21 липня. Закон набуває чинності з дня його опублікування (крім частини 3 ст. 7, яка визначає право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, яка набуває чинності після повернення тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя під загальну юрисдикцію України).

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23 07 2021 14:21
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